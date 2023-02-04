Зима напомнит о себе

Начало февраля принесло понижение температуры воздуха и дожди. Похоже, зима намерена хоть как-то заявить о себе в Севастополе.

О том, какими будут выходные и первые дни следующей недели «Севастопольской газете» рассказала дежурный синоптик севастопольского гидрометцентра Ольга Куташина.

По ее информации, 4 февраля в Севастополе будет облачно, ночью пойдет небольшой дождь со снегом, днем — только небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем — южный, умеренный. Температура воздуха ночью 0+2, днем +6+8.

В воскресенье уже привычно погода обещает быть облачной, с прояснениями. Ночью и утром – осадки в виде дождя со снегом, днем преимущественно, без осадков. Ветер ночью — восточный, днем — северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -1 с переходом к утру до +1, днем слегка потеплеет, до +2+4.

На дорогах стоит быть внимательными и осторожными из-за гололедицы.

В понедельник, 6 февраля — облачно с прояснениями, дождя не ожидается, но возможен слабый снег, в дуэте с северо-восточным порывистым ветром. Температура ночью -1-3, днем 0+2. На дорогах — местами гололедица.

— Пока погода такая, но следующая неделя будет холодной, — пообещала О.Куташина.