Закрыли дорогу на Ай-Петри

Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды, сообщили в ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«С 3 февраля движение временно ограничено для всех транспортных средств в обоих направлениях на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий», – говорится в сообщении.

Также в Службе напомнили, что дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в соответствии с приказом минтранса Крыма из-за оползневых процессов. Движение прекращено для всех видов транспорта.