Виртуальный приятель перестал выходить на связь после получения денег

Одинокая 62-летняя жительница Балаклавы познакомилась на сайте знакомств с «сотрудником иностранной нефтяной компании». Он попросил выслать ему 170 тысяч рублей, а потом вдруг перестал выходить на связь.

Виртуальное общение двух влюбленных продлилось несколько месяцев. Однажды в беседе «иностранец» рассказал женщине, что у него в скором времени заканчивается контракт, и он намерен приехать к ней в гости в Россию. Правда, есть один нюанс: у него возникли трудности с переводом валюты на российские банковские счета. Мужчина попросил подругу занять ему денег, пообещав их вернуть, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Женщина перечислила деньги на указанный счет и стала дожидаться прибытия иностранного туриста. Когда тот внезапно перестал выходить на связь, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции в очередной раз напомнили, что «новые приятели оказаться совсем не теми, за кого себя выдают, а одалживая им денежные средства можно с большой долей вероятностью лишиться своих сбережений». Для осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники используют в том числе соцсети и сайты знакомств.

