В СевГУ разрабатывают систему мониторинга морской среды

В Севастопольском государственном университете ведется разработка комплексной системы мониторинга морской среды. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На заседании Ученого совета СевГУ ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Региональные климатические системы» Владислав Евстигнеев рассказал, что сеть буев — измерителей параметров морской среды — была создана учеными Севастопольского госуниверситета в рамках реализации стратегического проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории» госпрограммы академического лидерства «Приоритет 2030».

«В 2022 году мы сосредоточились на формировании сети мониторинга. Было закуплено и организовано семь метеокомплексов и пять измерительных буев. Разработано соответствующее терминальное устройство для передачи данных, серверное приложение. Основные районы нашего города с существенно отличающимися физико-географическими условиями мы теперь можем освещать нашими данными как на море, так и на суше», — сказал В.Евстигнеев.

По его информации, ведутся работы по разработке способов автоматизированного мониторинга морской экосистемы.

Кроме того, разработаны структурированные комплекты цифровых карт, реализованных в формате ГИС — системы по климатическим почвенным характеристикам и некоторым характеристикам морской поверхности у побережья Крыма.

Совместно с партнерами выполнено развертывание двух моделей: атмосферной и ветрового волнения на кластере «Афалина». Цифровая платформа для этого разрабатывается совместно с петербургским университетом ИТМО. Она предполагается к дальнейшему развитию в ближайшие два года.

Ведется активная работа с властями Севастополя. Университет добился, чтобы два мероприятия статпроекта были включены в региональную научно-техническую программу экологического развития города. Они предполагают финансирование до 6 млн руб.

«Мы также хотели продолжить развивать университетско-академический консорциум. Примером стала организация совместной морской лаборатории СевГУ с НИИ сельского хозяйства Крыма», — пояснил В.Евстигнеев.