В Крыму национализировали недвижимость украинских олигархов

Депутаты Госсовета Крыма в пятницу приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в перечень включено около 500 объектов.

Как написал спикер Госсовета Владимир Константинов в своем телеграм-канале, национализации подлежит имущество украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».

«На заочном голосовании депутаты Государственного совета Республики Крым приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре», — цитирует В.Константинова ТАСС.

Он добавил, что работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан, которые спонсируют киевский режим, продолжится.

В пресс-службе Госсовета добавили, что предложенные поправки были приняты единогласно. «Принятие документа позволит провести дальнейшие мероприятия, связанные с регистрацией права собственности за Республикой Крым, на имущество иностранных государств, иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также их бенефициаров и лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц», — сказали в пресс-службе.

О национализации в Крыму

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайн ко». Депутаты Госсовета Крыма также внесли в перечень национализируемых предприятий имущество «Мегастроя». Кроме того, Аксенов заявлял, что под национализацию может попасть недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.