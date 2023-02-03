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Присудили обязательные работы за продажу кортика

Свинцова Анна

Нахимовский районный суд назначил 180 часов обязательных работ местной жительнице за незаконный сбыт холодного оружия.

Установлено, что женщина 1977 года рождения в августе 2022 года, в нарушение ограничений на оборот оружия, продала незнакомому мужчине за две тысячи рублей кортик образца 1945 года в ножнах. Этот кортик относится к военному холодному клинковому оружию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование проводилось отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя. Приговор суда в законную силу не вступил.