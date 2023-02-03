Отчисленные студенты пойдут под суд за незаконное получение выплат

Севастопольская полиция возбудила уголовные дела в отношении двух бывших студентов. После отчисления из учебных заведений, они продолжили получать социальные выплаты по потере кормильца.

«В 2021 году двоим молодым людям в возрасте 20 и 22 лет на период их обучения в средних специальных учебных заведениях были назначены социальные выплаты по потере кормильца. В 2022 году оба студента отчислились из образовательных организаций, но о факте, влекущем прекращение выплаты, не сообщили в региональное отделение Пенсионного фонда России», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Молодые люди незаконно получали социальные выплаты на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, они похитили в общей сложности более 176 тысяч рублей. В отношении экс-студентов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.