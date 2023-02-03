Массово озеленять Западный Крым кипарисами не стоит

Таким образом специалисты отреагировали на попытку массово высадить кипарисы в западной части Крыма. Пока это лишь эксперимент, которые расценен учеными, как неубедительный из-за неподходящего климата. По их мнению, высаженные деревья с большой вероятностью погибнут.

Информация об этом со ссылкой на на мнение ландшафтного архитектора, кандидата биологических наук, доцента кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Станислава Вишневского, опубликована на официальном сайте вуза.

Сообщается, что акцию по высадке кипарисов в Черноморском районе полуострова инициировал житель Черноморского района Владимир Темников. Идея состоит в том, чтобы «добавить западным берегам южнобережного колорита».

Автор инициативы и его единомышленники уже высадили более 200 кипарисов и планируют продолжать эту работу, высаживая на территории своего района каштаны, можжевельники и сосны Станкевича.

Однако эксперты считают этот эксперимент сомнительным, настаивая, что высадка кипариса вечнозеленого актуальна разве что для приусадебных участков, где деревьям может быть обеспечен отдельный уход.

«Но массово озеленять ими город — вряд ли это хорошая идея», — считает С.Вишневский. По его сведениям, в Черноморском районе действительно есть кипарисы, но им не более 15 лет.

Дендрологи же должны рассчитывать на более продолжительный эффект — от 30 до 100 лет. Поскольку случаев такого долгожительства пока не зафиксировано, ученым остается наблюдать.

Коллега С.Вишневского, директор ботанического сада им.Багрова Крымского федерального университета Анна Репецкая поддержала высказанное мнение. Она полагает, что кипарисы не выдержат холодных ветров в Западном Крыму. Кроме того, она против того, чтобы решением подобных вопросов занимались непрофессионалы.

«В Черноморском районе свои степные сообщества, со своими ароматом и колоритом. Дублировать Южнобережье не нужно. Я против таких очень активных общественных инициатив. Люди думают, что они делают хорошо, а это не всегда так», — выразила мнение А.Репецкая.