Искусственный интеллект рулит движением на севастопольских дорогах

Движение на дорогах Севастополя обеспечивает интеллектуальная транспортная система, которая включает в себя 92 умных светофора, разветвленную сеть детекторов, датчиков, камер фиксации, метеостанцию, информационные табло, системы контроля общественных перевозок и пассажиропотока.

Ее собственником и оператором является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Севастопольская газета» встретилась с начальником отдела организации безопасности дорожного движения дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Ярославом Станиловым, который рассказал, как работает система искусственного интеллекта.

Федеральный проект

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) развивается по всей России с 2020 года, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Внедрение интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек.

— В прошлом году в Минтрансе рассмотрели и одобрили заявку Севастополя на включение в программу. В этом году мы должны получить на развитие интеллектуальной системы средства как из федерального, так и из местного бюджетов. Программа рассчитана на три года. В течение этих лет можно рассчитывать на поддержку со стороны государства, — рассказал Я.Станилов.

— Что означает «интеллектуальная система»?

— Это целый комплекс функционального оборудования, которое осуществляет сбор информации, управление транспортным потоком и информирование участников дорожного движения.

Светофорное хозяйство

Интеллектуально-транспортные системы в большинстве субъектов начинаются со светофоров.

Умные светофоры занесены в автоматизированную систему управления дорожным движением. Умным принято называть светофор, которым управляет специальная программа, позволяющая устройству самостоятельно принимать решения, в том числе на основе поступающей информации о дорожном движении с других аналогичных приборов.

— Всего на сегодняшний день в городе установлено 92 светофорных объекта, восемь из них неумные, а три пока не подключены, — сообщил Я.Станилов.

Судя по сигналам светофоров, которые настроены на пропуск как можно большего количества машин, транспорт в нашем городе в приоритете.

По слова специалиста, дорожно-уличная сеть в Севастополе сложная, что связано с рельефом местности и с исторически сложившейся стесненной застройкой. Порой пешеходов действительно приходится отправлять на «второй план». Реализовать другой алгоритм возможно: но пешеходу, считает Я.Станилов, более понятно, когда не светофор, а сам человек нажмет на кнопку, увидит, что загорелся сигнал и включилось табло обратного отсчета.

Детекторы транспорта и камеры

Методы по управлению дорожным движением в разных регионах различаются. Однако большинство склоняется к применению детекторов, которые в режиме реального времени определяют интенсивность движения, загруженность направлений, количество пешеходов, намеревающихся перейти дорогу.

Детекторы бывают радиолокационные, петлевые, встроенные в покрытие, либо видеодетекторы. При обнаружении, например, очереди или ее отсутствии, решениепринимается по определенному алгоритму с переключением фазы: сократить диапазон сигнала, продлить его либо реализовать другой сценарий.

— Это важно, потому что в течение года в Севастополе разная загрузка дорог. Так, с середины сентября в городе все еще много туристов. Они посещают достопримечательности, пляжи, но в это же время в город уже вернулись студенты, родители с детьми. Машин на дорогах много, особенно во второй половине дня. Летом, когда учебный год завершен, проще — тогда нагрузка на дороги ложиться на выходные дни, когда туристы смешиваются с жителями города и пригорода, и на подходах к городу образуются заторы, — объяснил Я.Станилов.

Для подсчета транспортных средств и определения их средней скорости, перекрестки, расположенные на пересечении магистральных дорог или улиц, оборудуют специальными датчиками или камерами. Такие устройства установлены на пр.Генерала Острякова — ул.Павла Силаева, на 5-й км Балаклавского шоссе, ул.Большая Морская — ул.Адмирал Октябрьского, ул.Горпищенко — ул.Семипалатинская, ул.Толстого — ул.Руднева и т.д.

Также дептранс планирует установку детекторов, работающих от солнечной энергии, за городом. Однако у специалистов есть сомнения, что осенью и зимой, в пасмурные дни, они работать не будут.

Есть и другая проблема — вандализм. Я.Станилов рассказал, что первые установленные автономные камеры фото- и видеофиксации, неоднократно подвергались атакам.

— Солнечные панели на трассе «Севастополь-Ялта» были расстреляны из пневматического стрелкового оружия. В связи с этим, скорее всего, мы будем размещать радиолокационные детекторы, они имеют совершенно другой внешний вид, чем камеры фиксации нарушений ПДД и перепутать их будет довольно сложно, — уточнил Я.Станилов.

Система контроля общественных перевозок

Интеллектуальные транспортные системы охватывают и общественный транспорт. В Севастополе работает система контроля общественных перевозок. В режиме реального времени операторы видят, где и какой автобус находится, по какому маршруту движется, кто водитель. Все государственные и частные автобусы включены в эту систему. Оборудование установлено в салоне, и данные передаются на сервер, который их обрабатывает: подсчитывает, строит графики, прогнозы.

На основании полученной информации загружают табло прибытия общественного транспорта на крупных остановочных комплексах. На сегодняшний день такое табло работает для пассажиров, пользующихся бесшовной пересадкой на 5-м км.

Данные этой системы также применяются для различного рода санкций к перевозчикам, в случае, если они нарушают расписание, отклоняются от маршрута, не выполняют заданное количество рейсов или превышают их.

Табло отображения информации

Кроме того, в городе установлены информационные табло, оповещающие о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах. Таких табло шесть. Они установлены на площадях шакова, им. 50-летия СССР, у Днепровского моста у железнодорожного вокзала, ул.Вакуленчука, на проспектах Октябрьской революции и Гагарина.

— Оператор при необходимости может оперативно вывести на табло полезную информацию: закрыта ли паромная переправа или где-то произошла авария. Кроме того, на табло выводится социальная информация: «Пристегните ремни безопасности», «Соблюдаете дистанцию», — пояснил Я.Станилов.

В будущем департамент транспорта планируют разместить информационные табло и на катерных причалах.



Дорожная метеостанция

Осенью прошлого года в рамках капитального ремонта ул.Горпищенко там была установлена дорожная метеостанция, она находится на пересечении с Лабораторным шоссе.

На станции установлены сенсоры, которые бесконтактно определяют состояние проезжей части: температуру, влажность, осадки. Оптический комплекс может на расстоянии 20 километров разглядеть приближение тумана. Это нужно, в первую очередь, для точного прогноза дорожной обстановки и безопасности автомобилистов.

Метеостанция определяет температуру дорожного покрытия, этот параметр даже более важен, чем температура воздуха. При падении температуры до определенного значения, образовывается зимняя скользкость.

— Скажем, ночью был мороз, днем потеплело: температура воздуха +1 градус, а дорожного покрытия — 3 градуса С. Происходит смещение температуры, выпадает роса, которая при дальнейшем понижении температуры, замерзает, — поделился знаниями Я.Станилов.

Объективное понимание картины по зимним метеоусловиям дает возможность грамотно рассчитать количество транспорта, необходимое для зимнего содержания дорог.

Кроме того, метеостанция имеет газоанализатор: с его помощью можно оперативно получить информацию о загрязнении воздуха. Датчик оптической видимости расскажет о наличии или приближении тумана. Поворотная на 360 градусов камера, позволяет следить за дорожной обстановкой, несанкционированными ремонтными работами, контролировать наличие снега, реактивов на дороге.

Средства контроля пассажиропотока

Некоторое количество транспортных средств ГУП «Севэлектроавтотранс» уже сейчас оборудованы системой подсчета пассажиров. На основе передаваемой информации, в департаменте транспорта узнают, сколько пассажиров находится в троллейбусах, где и на какой остановке они зашли и вышли. Это нужно для понимания загрузки маршрута в определенный промежуток времени или день недели. На основании полученных данных можно менять расписание или вносить в него изменения. Также система позволяет контролировать оплату проезда пассажирами. Если данные по ЕГКС говорят, что проезд на маршруте оплатили 350 человек, а зашло 550 человек, то туда направляется контролер.

По заверению Я.Станилова, внедрение элементов интеллектуально-транспортной системы только в прошлом году улучшило пропускную способность на дорогах, повысило безопасность дорожного движения и позволило сэкономить человеческий ресурс.