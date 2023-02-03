Губернатор Севастополя допускает сокращение водоохранной зоны

О возможном сокращении в Севастополе водоохранной зоны заявил губернатор Севастополя Михаил Развожанев. По его мнению, такая мера должна положительно сказаться на развитии виноградарства.

По словам губернатора, на территории Севастополя есть водоемы, которые можно считать очень условными и номинальными.

В качестве примера он привел реку Ай-Тодорка в Терновском районе, которая, по его информации, всегда была закрыта бетонным каркасом и только в двух местах выходит на поверхность. Исторически там всегда велось садоводство, виноградарство и т.д..

– По новым СанПиНам, откровенно говоря, там нужно передвинуть на десять километров любую такую деятельность. Конечно, это неразумно, – сказал М.Развожаев, аргументировав тем, что многие федеральные решения принимаются в масштабе больших рек.

Он также считает, что в таких вопросах требуется ювелирный подход.

– Пока не готов ничего конкретно здесь сказать в том смысле, что мы, конечно, будем добиваться сокращения охранных зон из-за определенных особенностей. Но там, где необходимо будет сохранение природы, там тоже надо будет объяснять, что, как минимум, километровая зона точно везде обеспечит задачу сохранения наших водных ресурсов, – сказал глава города.

Он также упомянул так называемую проблему терруарщиков, уже поднимавшуюся на федеральном уровне с пожеланием развивать виноградники на тех землях, которые непригодны для непосредственно выращивания винограда.

– Этим проектом мы занимаемся два с половиной года, уже на всех площадках, где только можно было, эту проблему вынесли. Она может решится только двумя способами — или примут отдельное решение по винному «Терруару» Севастополя до принятия генплана, с целью увеличения площади под виноградниками, либо только после того, как уже доработаем генплан и сами внесем изменения в категорию земель, – продолжил М.Развожаев.

По словам М.Развожаева, примерно 15 участников «Терруара» благодаря принятию ПЗЗ смогут закрыть свои вопросы, потому что ПЗЗ изменяют вид разрешенного использования земель, и им этого достаточно. А по тем, у кого сельхозземли остаются, надо принимать нормативные решения.