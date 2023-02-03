Число оформленных в РФ загранпаспортов выросло почти на 40%

В 2022 году россияне оформили около 5,4 миллиона заграничных паспортов — на 1,5 миллиона (примерно 40%) больше, чем в 2021 году, следует из статистики ГУВМ МВД РФ.

Из-за большого спроса на изготовление биометрических загранпаспортов, сложилась ситуация с нехваткой чипов, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В связи с этим во всех регионах страны, включая Севастополь, был временно приостановлен прием новых заявок.

«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И.Волк отметила, что госпошлина за биометрический паспорт будет возвращена при отказе заявителя от услуги. Впрочем те граждане, которым некуда торопиться, могут просто подождать: документы в итоге все-таки будут оформлены и выданы по мере готовности.

Кстати, загранпаспорта старого образца подходят для путешествий по всему миру, кроме Саудовской Аравии.