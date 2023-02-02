Жители улиц Вакуленчука и Глухова против строительства спортивно-оздоровительного центра

В Законодательном собрании Севастополя рассмотрели возражения жителей микрорайона Стрелецкая бухта против строительства на пересечении улиц Вакуленчука и Глухова спортивно-оздоровительного центра.

Обсуждение состоялось 1 февраля на расширенном заседании постоянного комитета по градостроительным и земельным вопросам под председательством Вячеслава Горелова. В работе комитета приняли участие председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов, а также представители департаментов архитектуры и имущественных и земельных отношений.

Поводом к обсуждению стали три групповых обращения граждан, поступивших в комитет, с общим количеством подписантов примерно в 200 человек.

Глас народа

Остальные жители окрестных домов, как прозвучало на заседании, не всегда в курсе дела, но тоже против. В качестве выразителей общественного мнения на заседание пришли два представителя общественности – Виктор Гутман и Елена Алексеева, которые изложили мотивы несогласия: они против точечной уплотнительной застройки в исторически сложившемся жилом микрорайоне, уничтожения существующих зеленых насаждений, изменения имеющегося сложного рельефа местности, а также захода на данную территорию строительной техники, что ухудшит логистические возможности для пешеходов и спецтранспорта.

Жители также убеждены, что строительство не будет способствовать социально-экономическому развитию района, а, напротив, затормозит его.

Кроме того, новое здание закроет жителям существующих домов вид на море и город.

В качестве еще одного аргумента неправомерности предполагаемой постройки общественники напомнили об отсутствии пока генплана города, а также плана реконструкции площади имени 50-летия СССР.

Вместо строительства центра жители предлагают благоустроить территорию, дополнить уже имеющееся озеленение новыми посадками, укрепив тем самым почву, вдоль дороги установить ограждение для защиты зеленых насаждений. Еще одно основание не начинать стройку – пересыщенность района спортивными объектами и перспектива создания физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ТЦ «Лаванда».

И вообще, они очень сомневаются, что после завершения строительства центр не изменит заявленного назначения, не превратившись в нечто далекое от спорта и оздоровления – примеры тому в городе есть.

В.Горелов поддержал их мнение, дополнив информацией, что улица Глухова не является проездной, а тупиковой.

Голос власти

Предысторию вопроса напомнил М.Жукалов, который сообщил, что данный участок был предоставлен в аренду в июле 2018 году, со сроком аренды до 2030 года. С 2018 года арендатор и выплачивает аренду.

По словам М.Жукалова, участок не примыкает к домовым территориям, отделен от них проездом по улице Глухова.

Спортивно-оздоровительный комплекс предполагается разместить на четырех наземных этажах, еще на двух подземных расположится паркинг. Кроме того, он утверждает, что никакая прилегающая территория использована не будет, зато будет устроен круговой проезд для обеспечения доступа к домам №1,3,5 по улице Глухова. Существующая лестница также сохранится, а площадь озеленения, согласно представленному на архитектурно-художественном совете предпроектному решению, составит 25% от всего земельного участка, с сопутствующим компенсационным озеленением.

Другое дело, что департамент разрешения на строительство не выдавал, а проекта на строительство еще нет.

По словам М.Жукалова, изъятие же данного участка у арендатора повлечет выплаты в размере 150 миллионов рублей, что включает арендную плату, компенсацию затрат на подведение инженерных сетей, а также сумму упущенной выгоды.

Общественникам нашлось, что на это возразить. По их (правда, не проверенным) сведениям, данный участок уже выставлен в сети на продажу по цене 20 миллионов рублей.

Нужна альтернатива

В обсуждении приняли участие депутаты Вячеслав Аксенов, Роман Кияшко и другие, с общим мнением о необходимости найти решение вопроса, не ущемляющее интересы граждан.

– Уплотнительная застройка – это бич города, который приносит очень мощный социальный эффект. Этого нельзя допустить. Поэтому надо очень жестко настаивать на том, что этот объект строить нельзя, надо искать другое решение, – высказался В.Аксенов.

В итоге было решено рекомендовать департаментам архитектуры и градостроительства, а также имущественных и земельных отношений обратиться к арендатору с предложением о расторжении заключенного в 2018 году договора аренды и посках альтернативного участка. Тем самым, исключив уплотнительную застройку на Вакуленчука.

– Рекомендовать департаменту архитектуры провести переговоры с арендатором земельного участка на предмет возможности предоставления альтернативного участка взамен обсуждаемого, – зачитал принятое в ходе заседения решение В.Горелов.

Он иже пояснил, что в случае, если решение найдено не будет, рассмотрение вопроса будет переведено в судебную плоскость.

О результатах переговоров чиновников с арендатором депутаты попросили их проинформировать.