Завершен разбор конструкций сгоревшего модуля в Сахарной головке

Сотрудники МЧС завершили разбор конструкций полностью сгоревшего модульного строения в поселке Сахарная головка. В результате пожара погибло восемь человек, двое рабочих госпитализированы.

«Пожар ликвидировали 118 человек и 42 единицы техники, в том числе от МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц техники. Все экстренные службы сработали слаженно и оперативно», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Сообщение о пожаре на ул.Нефтяная в строительном городке компании "ДСК" — субподрядчика ООО "ВАД" в МЧС поступило в ночь на 2 февраля. Огонь охватил площадь 200 кв.метров. Пожар был ликвидирован в 10.51.

На момент возгорания в двухэтажном здании находилось более 100 человек. Все они приехали на стройку трассы «Таврида» из разных регионов страны. У многих сгорели документы и вещи. Прокуратура Севастополя взяла на контроль вопрос оказания помощи рабочим, обеспечения их одеждой, предметами первой необходимости, местом пребывания, а также восстановлением их документов.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, погибшие и пострадавшие — рабочие из Тверской области и Краснодарского края, севастопольцев среди них нет. Два человека были госпитализированы с ожогами второй степени средней тяжести. Вся медицинская помощь пострадавшим оказана.

«С руководством подрядчика прорабатываем вопросы оказания социальной помощи родным погибших», — отметил вице-губернатор Александр Кулагин.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения.