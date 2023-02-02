Задержали криминального гастролера

Симферополец специально приезжал в Севастополь, чтобы совершать кражи из автомобилей. Злоумышленник задержан.

58-летний крымчанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, подыскивал автомобили, которые не были оборудованы сигнализацией и их можно было бы легко открыть. Из машин он похищал деньги, видеорегистраторы и другие личные вещи автовладельцев, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

На данный момент установлена причастность криминального гастролера к кражам из автомобилей ГАЗ-2410 и Дэу Матиз. Также проверяется его возможное участие в ранее совершенных аналогичных преступлениях.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.