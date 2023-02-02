Сгорел двухэтажный строительный модуль

Ликвидирован пожар на ул.Нефтяной. Сообщается о пяти погибших.

Сигнал о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле в поселке Сахарная Головка поступил оперативному дежурному МЧС около двух часов ночи 2 февраля. Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Открытый огонь охватил площадь 200 кв.метров.

На 8.00 открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены 5 погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Севастополя.

В 36-комнатном модульном здании на ул.Нефтяной жили строители восьмого участка трассы «Таврида».

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту пожара.