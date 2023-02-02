Проиндексируют 15 видов соцвыплат

С 1 февраля 2023 года будут проиндексированы 15 видов социальных выплат.

Постановление об этом принято 2 февраля на заседании правительства Севастополя.

Речь идет об установлении коэффициента индексации пособий и отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством города Севастополя на 2023 год.

Коэффициент индексации сформирован, исходя исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий период.

Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, соцвыплаты будут проиндексированы примерно 62 тысячам человек.

Коэффициент индексации — 14,52%, основанием являются статистические данные за 2022 год, опубликованные 16 января.