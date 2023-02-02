Программа по догазификации продвигается с трудом

На конец января в ГУП «Севастопольгаз» поступило более 2,8 тысяч заявок через портал единого оператора газификации, из них почти 1,9 тысяч не были приняты в работу. 841 заявка не соответствовала критериям. Кроме того, большое количество домовладельцев (633 человека) сами отозвали заявления. Из-за того, что не хватило документов было аннулировано 343 заявления, сообщили в ГУП «Севастопольгаз».

На сегодняшний день компания заключила 474 договора на технологическое

присоединение. В октябре прошлого года сообщалось об оформлении 428 договоров.Также в пресс-службе компании сообщили, что сейчас работы по проведению газопровода ведутся в поселке Солнечный.

Программа по догазификации — это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте. При этом внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу. Льготникам и эти затраты компенсируют.