По факту пожара в строительном модуле возбудили уголовное дело

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Предварительно установлено, что 2 февраля в третьем часу ночи в оперативные службы от очевидцев поступило сообщение о возгорании на улице Нефтяная посёлка Сахарная Головка Балаклавского района строительного модуля, в котором проживало более 100 рабочих трассы "Таврида". Силами сотрудников МЧС пожар был локализован.

В настоящее время на месте работает группа следователей и следователей-криминалистов.

Пресс-служба ГУ МЧС России уточнила, что при пожаре погибли восемь человек, травмы получили двое.