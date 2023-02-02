Платим больше, покупаем меньше

Согласно статистическим данным Крымстата, оборот розничной торговли Севастополя за январь- декабрь 2022 года составил 98,4 млрд рублей.

Население на приобретение товаров потратило на 1,5 млрд рублей больше, чем за тот же период 2021 года. При этом оборот торговли уменьшился на 12,5%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков и ярмарок в 2022 году сформировано 92,3% оборота розничной торговли, доля фермерских рынков и ярмарок составила 7,7% соответственно.

Пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделия, в 2022 году было продано на 49,3 млрд рублей, что ниже уровня предыдущего года на 11,3%. Фактически в ценах расходы населения на покупку продуктов увеличились на 1,1 млрд рублей.

В свою очередь, непродовольственных товаров было продано на 49,1 млрд рублей. Население купило товаров на 0,36 млрд рублей больше, чем в 2021 году.



Предприятия общественного питания реализовали продукции на 11,4 млрд рублей, посетители кафе и ресторанов заплатили на 27,5% больше, чем годом ранее.