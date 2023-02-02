Обещают озеленить ряд улиц

В 2023 году ГБУ «Парки и скверы» планируют выполнять работы по озеленению улиц, которые Сеприроднадзор определили вместе с муниципальными образованиями. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, деревья и кустарники высадят на улицах Коммунистическая, Героев Бреста, на участках улиц Генерала Хрюкина, проспекте Генерала Острякова, на улицах Хрусталева, Александра Косарева, Льва Толстого и др..

Ю.Гавриловой также сообщила, что для участия в акции «Сад памяти» в мемориальном комплексе Сапун-гора уже высажены 44 дерева и 190 кустарников.

– В 2023 году также планируется направить денежные средства на разработку проектов по компенсационному озеленению департаменту труда и социальной защиты населения, также продолжаются работы ГБУ «Парки и скверы», – сказала глава Севприроднадзора.

Кроме перечисленного, предстоит озеленить территории, относящиеся к департаменту соцзащиты, в том числе Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания, Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, социального приюта для детей и подростков.