Нашли еще одну погибшую афалину

В парке Победы обнаружен погибший дельфин. Сотрудники полиции совместно с Севприроднадзором проверили, имеет ли отношение это животное к дельфинарию «Флиппер».

В полицию Севастополя обратился местный житель, сообщив, что обнаружил в районе прибрежной зоны парка Победы не подающего признаки жизни дельфина-афалину. На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Предстояло определить, есть ли у трупа чип.

Позже в полиции сообщили, что найденный дельфин не имеет никакого отношения к дельфинарию "Флиппер".

Напомним, что 2 ноября 2022 года на пляже парка Победы в море были выпущены четыре дельфина из дельфинария «Флиппер», так как у хозяина заведения не было средств на их прокорм. Дельфинов несколько дней искали волонтеры и сотрудники Севприроднадзора, чтобы вернуть в неволю, так как считают, что в море они не выживут. Были возбуждены уголовное и административные дела. Директор дельфинария Владимир Калниболотский оштрафован на 250 тысяч рублей.