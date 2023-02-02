Из Крыма начали ездить автобусы в Геническ и Скадовск

Между Крымом и Херсонской областью запущены три новых автобусных маршрута. Билет из Симферополя до Геническа стоит тысячу рублей, а до Скадовска — тысячу триста рублей.

«Перевозки осуществляют крымские перевозчики, в том числе ГУП РК «Крымтроллейбус». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, через терминал РНКБ», – рассказал первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В пресс-службе правительства Республики Крым пояснили, что с первого февраля автобусы начали курсировать по маршрутам: Ялта-Симферополь-Геническ; Джанкой-Геническ; Симферополь-Скадовск. На маршруте Джанкой-Геническ будут выполняться 4 рейса ежедневно, на других — по два.

Кстати, севастопольцам, чтобы добраться до Геническа и Скадовска на автобусе, сначала придется доехать до Симферополя, Ялты или Джанкоя. Cтоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1, 5 тысячи рублей, Алушта – Геническ – 1, 3 тысяч рублей, из Джанкоя – 600 рублей. Билеты в Скадовск из Первомайского, Красноперекопска и Армянска будут стоить соответственно 1000, 900 и 800 рублей.

Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями после восьмилетнего перерыва заработало с 1 июля 2022 года. Тогда первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.