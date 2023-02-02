Для загранпаспортов нового образца не хватило микросхем

Портал "Госуслуги" приостановил прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов. Такая ситуация сложилась из-за нехватки микросхем, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта.

По запросу «оформление загранпаспорта» на портале сообщается, что «прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен». Если такая заявка уже подана, то следует дождаться ответа с инструкциями. Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.

А вот загранпаспорт старого образца, который действует пять лет, оформить можно. Впрочем, нужно помнить, что «второй загранпаспорт может быть только нового образца». Если оформить вторым загранпаспорт старого образца, действующий аннулируют, даже если он биометрический.

В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов. Потребность в микросхемах существенно увеличилась. В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, объяснила ситуацию с приостановкой паспортов компания "Гознак" в Телеграм-канале. В Гознаке рассчитывают, что выпуск загранпаспортов восстановится в течение месяца.

Гознак – акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.