За подключение к газу садоводы заплатили в 25 раз больше
ПАО «Севастопольгаз» подключал садоводческие товарищества к газораспределительным сетям по завышенным расценкам. Возбуждено уголовное дело.
Тарифная ставка за подключение, установленная городским Управлением по тарифам, не превышает трех тысяч рублей. Между тем, предприятие увеличило эти тарифы до 72,4 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Таким образом, заплатить садоводам пришлось в 25 раз больше! Кстати, газораспределительные сети они построили за собственные средства. По таким расценкам были заключены договоры с членами СНТ «СН «Дергачи-4», ТСН «СНТ «Эра-1» и СТ «Ветеран».
«Установлено, что сотрудники предприятия, используя неосведомленность владельцев участков садоводческих товариществ о размере платы за присоединение к газораспределительным сетям, склоняли их к заключению договоров о подключении по завышенным расценкам», — прокомментировали ситуацию в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Кроме того, ПАО «Севастопольгаз» к оформлению договоров должно было привлечь регионального оператора – ГУПС «Севастопольгаз», но этого не сделало. Нарушения законодательства выявила прокурорская проверка.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В Следкоме сообщили, что в настоящее время устанавливаются потерпевшие, подсчитывается сумма причиненного им ущерба, а также круг должностных лиц ПАО «Севастопольгаз», причастных к противозаконной схеме.