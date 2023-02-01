За подключение к газу садоводы заплатили в 25 раз больше

Тарифная ставка за подключение, установленная городским Управлением по тарифам, не превышает трех тысяч рублей. Между тем, предприятие увеличило эти тарифы до 72,4 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом, заплатить садоводам пришлось в 25 раз больше! Кстати, газораспределительные сети они построили за собственные средства. По таким расценкам были заключены договоры с членами СНТ «СН «Дергачи-4», ТСН «СНТ «Эра-1» и СТ «Ветеран».

«Установлено, что сотрудники предприятия, используя неосведомленность владельцев участков садоводческих товариществ о размере платы за присоединение к газораспределительным сетям, склоняли их к заключению договоров о подключении по завышенным расценкам», — прокомментировали ситуацию в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Кроме того, ПАО «Севастопольгаз» к оформлению договоров должно было привлечь регионального оператора – ГУПС «Севастопольгаз», но этого не сделало. Нарушения законодательства выявила прокурорская проверка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В Следкоме сообщили, что в настоящее время устанавливаются потерпевшие, подсчитывается сумма причиненного им ущерба, а также круг должностных лиц ПАО «Севастопольгаз», причастных к противозаконной схеме.