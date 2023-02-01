За незаконные парковки и свалки накажут рублем

За парковку транспортного средства на газоне, спортивных или детских площадках, в границах парков, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также в жилых кварталах предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 30 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за незаконные свалки.

Депутатами Законодательного собрания Севастополя 31 января в двух чтениях принят закон о введении новых норм об административной ответственности.

Изменения в законы города «Об административных правонарушениях» и «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе» внес прокурор города Максим Жук.

Согласно представленному прокурором докладу, новая статья закона «Об административных правонарушениях» устанавливает ответственность за размещение транспортного средства не только на газоне, но и на спортивных или детских площадках, в зоне зеленых насаждений в границах парков, скверов, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В жилых кварталах запрет на размещение коснется территорий зеленых насаждений, ограниченных бордюрами или иными существующими ограждениями.

За нарушение этих требований на граждан налагается штраф в размере 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – 10 тыс. рублей, на юридических лиц – 30 тыс. рублей.

Кроме того, вводится ответственность за сброс, складирование и временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников и листвы вне специально отведенных для этого мест. Замусоривание территории обернется штрафами для граждан в размере 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 10 тыс. рублей, для юридических лиц – 30 тыс. рублей.

В случае повторного совершения данного правонарушения, штрафы увеличатся до двух тысяч рублей, 15 тыс. рублей и 45 тыс. рублей, соответственно.

Привлекать виновных лиц к ответственности будет департамент городского хозяйства.

Также вводится в действие статья, предусматривающая наложение административных штрафов за неисполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Размер штрафов составит от одного до двух тысяч рублей для граждан, от двух до пяти тысяч рублей — для должностных лиц и от пяти до десяти тысяч рублей — для юридических.

Составление таких протоколов отнесено к компетенции председателя соответствующей комиссии, а рассмотрение – мирового суда.