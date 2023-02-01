В Первой горбольнице начали принимать онкологических больных

Подразделение было открыто еще в 2022 году, но территориально находилось на Надеждинцев,15. Теперь же Центр перевели в пристройку к зданию кардиологического корпуса Первой горбольницы, что выходит фасадом на улицу 5-я Бастионная. Прием ведется с 29 января.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургической работе Владимир Кузнецов, подразделение занимается пациентами с подозрением на наличие злокачественных образований, а также тех, кому уже установлен онкологический диагноз и назначен курс химиотерапии.

По его словам, открытие центра позволяет людям, проживающим на прикрепленных к поликлинике районах, получать прямо в Первой горбольнице специфическую терапию, приблизив оказание такой помощи к поликлиническому звену.

– Теперь врачи нашей поликлиники могут получать консультацию специалистов-онкологов и направлять пациентов к ним для верификации злокачественных новообразований, – продолжил В.Кузнецов.

Он уточнил, что врачи нового подразделения ведут первичный прием при наличии онкоподозрений и осуществляют диспансерное ведение пациентов с уже установленными диагнозами, в том числе тех, кто ранее уже получил хирургическую или, например, лучевую терапию.

Сейчас в центре открыты шесть стационарных коек, с возможностью для пациентов получать курс химиотерапии.

По словам В.Кузнецова, центр разместили на территории Первой горбольницы еще и из-за близости к высокотехнологичному медицинскому оборудованию – аппаратам КТ, МРТ, фиброгастроскопии, бронхоскопии. Не говоря уже о кабинете УЗИ, который размещен прямо в Центре, что позволяет по УЗИ – навигации выполнять биопсию.

В.Кузнецов также рассказал, что сейчас в новом подразделении трудятся три специалиста-онколога высокого класса, в феврале планируется принять в штат еще одного врача. К тому же, многие врачи Первой горбольницы имеют дипломы онколога.

По словам заместителя главного врача, необходимыми лекарствами центр вполне обеспечен.

– Работаем рука об руку с онкодиспансором, стараемся выполнять задачи, о которых заявили, это диагностика, терапия, в том числе малоинвазивная, и диспансерный учет, – подытожил заместитель главного врача.