В кинотеатрах «Украина» и «Россия» покажут фильм «Дорога к дому»

Показ полнометражного художественного фильма «Дорога к дому» начнется в кинотеатрах «Россия» и «Украина» со 2 февраля 2023 года и пройдет всего неделю.

Как сообщается, фильм уже снискал положительные отклики.

Для севастопольцев он интересен еще и тем, что снят в Севастополе местной кинокомпанией «Пушкин Фильм».

Главные роли сыграли российские артисты Егор Бероев и Ксения Алферова, в фильме также заняты актеры севастопольских театров — им.Луначарского, им.Лавренева и ТЮЗа.

Сюжет киноленты довольно интригующий: привычный уклад жизни провинциального священника отца Александра нарушает странный, почти мистический визит юной девушки с грустными глазами. Желая ей помочь, батюшка погружается в расследование трагических событий, о которых все участники молчат более сорока лет. Расследуя подробности этой чужой истории, он находит ответ на свой самый главный вопрос, смысл которого заключается в умении или неумении прощать.

Добавим, что авторы сценария — Петр и Иван Шерстниковы, оператор Геннадий Разбегаев, композитор Сергей Войтенко, Петр Шерстников.

Из севастопольских артистов в фильме заняты Татьяна Сытова (театр им.Луначарского), Светлана Агафошина, Виктория Шпаковская, Игорь Смирнов, Игорь Лучихин, Борис Талах, Вячеслав Земляной (театр им.Лавренева), Наталья Клочкова (СевТЮЗ), а также Нина Станиславская (театр им.Горького, Симферополь).

Предпоказ фильма состоится 1 февраля в 17.00 в ретрокинотеатре «Украина». Мероприятие предполагает и встречу со съемочной группой и севастопольским актерами.

Фильмом «Дорога к дому» откроется серия кинопоказов, посвященная предстоящему 240-летию Севастополя, в рамках которого будут демонстрироваться фильмы, снимавшиеся в нашем городе.