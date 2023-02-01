Севастопольская таможня пресекла незаконную схему вывоза металлолома

Ростовская фирма незаконно вывезла из Севастополя в Турцию более 6,5 тысячи тонн лома черных металлов. Подозрения у таможенников вызвали слишком заниженные суммы в декларациях.

«Партия металлолома вызвала обоснованные подозрения таможенников, поскольку указанная сумма была существенно ниже среднестатистической рыночной стоимости аналогичных товаров. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий факт занижения таможенной стоимости подтвердился», — сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.

Всего по такой схеме было вывезено более 6575 тонн лома черных металлов. Сумма платежей, которую не доплатила фирма, составила порядка шести миллионов рублей (включая пени). В отношении директора ростовской фирмы были возбуждены уголовное и административные дела.

«В ходе дознания по уголовному делу директор организации полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а также возместил ущерб, нанесенный бюджету государства», — сообщили в пресс-службе.