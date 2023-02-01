Разметка на крымских дорогах сыпется из-за неустойчивой погоды

Об этом «Севастопольской газете» рассказал начальник отдела организации безопасности дорожного движения дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Ярослав Станилов.

В последнее время севастопольские водители и пешеходы обратили внимание на частое обновление дорожной разметки. Граждане удивляются: не проходит и трех месяцев, а от свежей маркировки уже и след простыл: ни тебе пешеходных переходов, ни поворотов, ни сплошной разделительной линии.

— Первое, что влияет на стойкость разметки — это качество, тип, марка асфальтобетонного покрытия. Дорогу отремонтировали, асфальт уложили. Казалось бы, все требования производителей и технологий соблюдены, а дорожная эмаль на полотне не держится. Оказалось, что у асфальта плохая адгезия, – объясняет Я.Станилов.

Кроме того, по его словам, сильное влияние также оказывает интенсивность и направление движения: если автомобиль едет прямо, то разметка будет держаться дольше, а на перекрестке, где транспорт поворачивает и сцепление колес с дорогой усиливается, разметка стирается быстрей.

Но случается, что в партии разметочных материалов попадается ведро с краской, которое не подверглось проверке, этакая ложка дегтя. Но больше всего дорожная разметка подвергается износу в зимний период, когда водители используют шипованную резину, а дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Я.Станилов заметил, что в Сибири или где-нибудь на севере, например, при морозе -30 С, разметка не разваливается и держится устойчиво.

— Влага, которая имеется в дорожном покрытии, начинает замерзать. Если в Сибири за всю зиму она три раза замерзла и три раза разморозилась, то у нас такое происходит по три раза за сутки. Эта же самая влага, находящаяся в порах асфальта, и подрывает разметку, приводит к ее ускоренному износу. Мелкие частички замерзают, затем оттаивают под краской и выталкивают ее, — рассказывает чиновник и уточняет, что в Севастополе, в местах с повышенной аварийностью или максимальной интенсивностью движения специалисты Севавтодора обычно наносят разметку из износостойкого материала: холодного или термопластика, но такие работы стоят существенно дороже и требуют специальной разметочной техники.



Поэтому, по его убеждению, выгодней наносить разметку три раза краской (дорожной эмалью), чем один раз пластиком.