Пожилая женщина подарила свое жилье и пенсию

Пенсионерка могла лишиться своего единственного жилья из-за излишней доверчивости. Четыре года назад она оформила договор дарения на постороннюю женщину.

В августе 2018 года 89-летняя пенсионерка подписала доверенность на распоряжение своими деньгами на женщину, не являющейся ее родственницей. Также она завещала ей все имеющееся имущество на момент своей смерти и оформила договор дарения единственного жилья – доли в квартире по ул. Бориса Михайлова. Новая собственница обратилась в суд с требованием выселить дарительницу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Дочь пенсионерки обратилась в прокуратуру Гагаринского района, сообщив, что ее мать 1933 года рождения уже довольно давно страдает психическим заболеванием и поэтому не понимает значение своих действий. В суд был направлен иск о признании завещания, договора дарения и доверенности на распоряжение пенсии недействительными. Суд удовлетворил иск в полном объеме.