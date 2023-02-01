На въезде в Севастополь и в другие регионы с желтым уровнем будут досматривать машины

Досматривать машины на въезде с желтым уровнем угрозы планируется с целью обнаружения оружия и взрывчатки.

Транспортные средства будут досматривать с применением технических средств в соответствии с Указом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 31 января 2023 года.

Документ вносит изменения в указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Речь идет о введении дополнительных мер безопасности для усиления контроля за передвижением автомобилей через административные границы субъекта, на территории которого установлен «желтый» уровень террористической опасности.

Раньше эта мера предусматривалась только при «красном» уровне террористической опасности.

Кроме того, Указом президента исключен срок в 15 суток, на который устанавливается уровень террористической опасности.

Напомним, что «желтый» уровень террористической опасности установлен в Белгородской, Брянской и Курской областях, Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

Он предусматривает усиление работы силовых органов, а также досмотр на вокзалах и других людных местах. Также при желтом уровне террористической опасности осуществляется перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определяются места, где можно временно размещать людей.

Кроме того, повышается охрана стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.