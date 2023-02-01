Любительницу виски задерживали дважды

Севастопольским росгвардейцам дважды за один день пришлось задерживать 39-летнюю нетрезвую местную жительницу. Оба раза она пыталась украсть виски в разных супермаркетах, но ей не повезло.

Первая попытка была предпринята злоумышленницей в магазине Ленинского района. Она планировала украсть две бутылки спиртного стоимостью почти три тысячи рублей. Экипаж Росгвардии задержал и передал женщину полицейским. Но уже вечером тот же самый напиток она захотела вынести из торговой точки Гагаринского района.

«Во время второго задержания она в слезах угрожала росгвардейцам самоубийством, а затем призналась, что хотела перепродать спиртное. Оказалось, что женщина – безработная и ранее была судима за имущественные преступления», – сообщили в пресс-службе ГУ ФС войск нацгвардии РФ по Республике Крым и Севастополю.

Сообщается, что сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.