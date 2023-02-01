Документы из Росреестра можно получить бесплатно

Копии правоустанавливающих документов на земельные участки, в случае утраты первых экземпляров; землеустроительные дела по межеванию и другие материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), предоставляются гражданам бесплатно.

Информация в ГФДЗ является открытой и общедоступной, кроме сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. Об этом напоминает пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Получить доступ к материалам госфонда может любой желающий, написав заявление по установленной форме и предоставив документы, удостоверяющие личность.

Существует определенный порядок работы с государственным фондом данных, ознакомиться с ним можно на сайте Госкомрегистра в разделе «Деятельность/Землеустройство и мониторинг земель».

Здесь же есть и рекомендации по заполнению заявки на получение услуги и иная полезная информация. В госфонд данных помещаются только те материалы, которые созданы после принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

«Перечень объектов землеустройства определен Федеральным законом «О землеустройстве». К таким документам относятся материалы геодезических и картографических работ, инвентаризации земель, тематические карты состояния и использования земель, карты объектов землеустройства и другое», — уточняет руководитель Управления по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

В случае, если заинтересованное лицо обратилось лично, запрашиваемые материалы или мотивированный отказ в их предоставлении подготавливаются в течение трех рабочих дней. Если сведения из госфонда запрошены по почте – срок предоставления информации составит 15 рабочих дней.

Материалы, содержащиеся в ГФДЗ востребованы кадастровыми инженерами при подготовке межевых планов во избежание предоставления противоречивых сведений о категории земель, видах разрешенного использования, видах угодий земельных участков.

Также эти сведения используют судебные органы при разрешении споров о согласовании границ земельных участков, для подтверждения категории и видов угодий земельных участков или их принадлежности к землям коллективно-долевой собственности работников сельхозпредприятий.

Наиболее востребованными считаются вторые экземпляры правоустанавливающих документов на земельные участки (свидетельство о праве собственности на землю, свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения, государственный акт на право пользования землей и т.п.), в случае утраты первых экземпляров; землеустроительные дела по межеванию земельных участков; планово-картографический материал (используется при проведении кадастровых и землеустроительных работ); материалы по переоформлению земель коллективных садовых участков; проекты перераспределения земель при реорганизации сельскохозяйственных предприятий.