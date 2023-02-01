Автомобильное движение на Крымском мосту будет восстановлено в марте

Круглосуточно на объекте задействовано 280 человек и 20 единиц техники, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

31 января строители успешно завершили надвижку последнего, четвертого, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. После завершения надвижки специалисты приступили к опусканию пролета в проектное положение. Для этого металлоконструкцию с помощью гидравлических домкратов переместят с пятиметровой высоты. Данная операция требует ювелирной точности и будет завершена в начале февраля.

На демонтаж четырех пролетов левой стороны автодорожной части понадобилось 45 дней, он закончился 20 января. Укрупнительная сборка новых пролетов выполнена на четырех стапельных площадках Росавтодора в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

За время восстановительных работ строители заменили четыре поврежденных пролета автодорожной части моста общим весом 1224 тонны.

После того как все пролетные строения встанут на опоры, начнется восстановление поврежденных инженерных систем и укладка асфальта. Также будет установлено барьерное ограждение и мачты освещения, нанесена разметка, после чего движение по левой стороне автодорожной части моста будет восстановлено. Это произойдет уже в марте.