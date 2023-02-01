Архитектурные пейзажи Полины Жуковой

Знакомство с работами художницы Полины Жуковой произошло случайно, это были открытки с изображением Херсонеса, выставленные в сувенирном магазине на территории самого заповедника.

— Это наша художница Полина Жукова рисует, — отреагировала на проявленный интерес продавец магазина.

Тонкий взгляд, необычная цветопередача, неожиданная расстановка цветовых акцентов — все это побудило познакомиться и поговорить с художницей, которая, как оказалось, работает в заповеднике реставратором.

Девушка начала с того, что Севастополь для нее — родной город. Детство ее прошло в Северодвинске, куда направили отца-военнослужащего. В тамошней художественной школе девочка и начала заниматься рисованием, хотя рисовала и до того.

— Я всю жизнь рисую, — признается П.Жукова, поясняя, что любовь к творчеству ей привила мама.

Живопись как главное дело жизни она выбрала, поступив сначала на факультет монументальной живописи в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, а затем в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л.Штиглица. После шестилетней учебы на кафедре «живопись и реставрация» вернулась в Севастополь.

— Почему-то у меня всегда было ощущение, что я сюда вернусь. Во-первых, позвал будущий супруг, да и питерский климат оказался слишком уж холодным для меня. Правда, мне даже здесь холодно... — смеется девушка.

Рассказывает, что работу искала недолго: отправила в отдел кадров музея-заповедника резюме, на которое вскоре получила предложение работы в отделе научной реставрации.

— В основном занимаюсь, реставрацией археологической керамики, — поясняет девушка.

И все же рисование остается неотъемлемой частью ее жизни, им она занимается всегда и везде, даже в обеденный перерыв, когда случается выйти из мастерской.

Виды Херсонеса — неиссякаемая тема, а еще природа Южного берега Крыма, с его старыми усадьбами и дворцами. Художница говорит, что ее графические работы можно назвать архитектурным пейзажем, предполагающим сочетание природы и созданного руками человека.

—– В Крыму это все как-то по-особенному: много солнца, что создает игру света и тени. Я люблю такие кружевные тени, — признается П.Жукова.

Она везде берет с собой бумагу и карандаш и в этом смысле сравнивает себя с фотографом, неразлучным с фотокамерой. Выбор сюжета для нее подобен выбору фотокадра. Останавливается там, где «глаз цепляет какую-то интересную деталь», достает блокнот, иногда запоминает цвета или что-то записывает. Прямо на месте делает наброски, а дома дорабатывает.

Идею превращать рисунки в почтовые открытки П.Жуковой подсказала подруга, а техническими вопросами занялся супруг, специально для этого ставший индивидуальным предпринимателем.

— Изначально я рисую на крафте черной гелевой ручкой, добавляю цвет акварелью, темперой или карандашом. Потом эту работу надо отсканировать, сделать макет по нужному размеру. Затем разлиновать тыльную сторону будущей открытки. После всё это надо отдать в печать, которая, как я считаю, должна быть обязательно качественной, — рассказала П.Жукова.

Готовые открытки, помимо сувенирного магазина в Херсонесе, можно купить в магазине «Твоя полка» на Большой Морской, 23, и в книжном магазине «Пушкин» на Ленина, 50.

Кроме открыток, художница делает постеры, которые реализует через сеть Wildberries. Их она сама печатает и отправляет в специальных тубусах.

Говорит, что высокое качество используемой ею бумаги (это для нее очень важно) позволяет оформлять постеры, как настоящие интерьерные картины-репродукции.

К слову, с архитектурными пейзажами художницы также можно познакомиться на ее страничках в соцсети. Познакомиться и удивиться их нежности и тонкому вкусу.