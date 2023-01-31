Земельные участки начнут выдавать через два месяца

Участники Специальной военной операции (СВО) уже с 1 апреля 2023 года смогут получить земельные участки в Крыму. Формирование наделов началось в прибрежной зоне в Ленинском, Раздольненском, Сакском и Черноморском районах.

Данные территории обеспечат необходимой инфраструктурой. На это потратят 240 млн рублей. Будут подведены электросети, водо- и газоснабжение. На получение бесплатного земельного участка имеют право претендовать все участники спецоперации.

«Порядок выделения земли участникам Специальной военной операции касается всех бойцов и подразделений без исключения. Все участники СВО для нас равны, это защитники нашей Родины», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров республики.

С.Аксёнов подчеркнул, что вопросы, связанные с межеванием земли, должны быть решены в кратчайшие сроки — эту работу надо сделать к 1 апреля.

В пресс-службе республиканского правительства напомнили, что закон, который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков в собственность участникам СВО, был принят в Республике Крым 14 декабря 2022 года.

Претендовать на землю могут ветераны и инвалиды боевых действий СВО, а в случае их гибели участки предоставляются членам их семей. Обязательным условием для получения надела является наличие постоянной регистрации на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.