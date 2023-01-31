За год раскрыли больше преступлений, чем за предыдущие пять лет

Количество раскрытых преступлений в 2022 году в Севастополе превысило показатель последних пяти лет.

Об этом сообщает агентство ТАСС, цитируя и.о.начальника управления МВД по Севастополю Александра Михайлова, выступившего 31 января на заседании Законодательного собрания города.

«Отмечается позитивная динамика ежегодного прироста числа раскрытых преступлений, в результате чего в 2022 году данный показатель значительно превышает число преступлений раскрытых за предыдущие пять лет. Тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто больше на 7%, преступлений против собственности — на 17%, краж — на 40,7%, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 9%, сложных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной технологии, — на 14%», — сказал А.Михайлов.

По его словам, с введением в 2022 году высокого (желтого) уровня террористической опасности в Севастополе полицией также были усилены меры безопасности.

«Осуществлен комплекс дополнительных мер по повышению общего уровня безопасности. <...> Организована работа круглосуточного поста полиции на административной границе Севастополя на трассе «Таврида», обеспечена охрана общественного порядка в микрорайонах и пансионатах, где временно проживают вынужденные переселенцы Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Осуществляется взаимодействие с военнослужащими Черноморского флота и другими правоохранительными органами», — добавил А.Михайлов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что высокий уровень террористической опасности вводится в качестве профилактической меры, так как власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. По его словам, режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. За последние месяцы несколько раз над городом и морем срабатывала система ПВО.