В расписание поездов внесены незначительные изменения

«Гранд сервис экспресс» возобновил продажи билетов на весенние поезда из Москвы в Крым и обратно. Ранее реализация билетов была приостановлена из-за корректировки расписания, связанной с проведением ремонтных работ на железной дороге.

Все изменения касаются графика движения поездов Москва – Рязань. При движении в сторону Крыма изменилось время отправления поездов из Москвы. При движении из Крыма незначительно изменилось время прибытия в столицу. Также для некоторых поездов откорректировано время прохождения станции «Рязань», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Было скорректировано время отправления поезда №27/28 из Москвы в Симферополь. 27-28 апреля, а также 2-5, 10-19, 22-30 мая железнодорожный состав в крымскую столицу отправится на полтора часа раньше расписания — в 7.10.

Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте железнодорожного перевозчика: grandtrain.ru. Об открытии продаж на поезд №165/166 Москва – Симферополь на некоторые даты и на поезда из Петербурга в Крым и обратно в компании пообещали сообщить дополнительно.