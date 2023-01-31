Упрощенку по налогообложению сохранят на весь 2023 год

На заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе, состоявшемся 30 января, приняты решения по упрощенной системе налогообложения.

— Сегодня главной задачей штаба было еще раз обсудить принятие окончательного коллегиального решения по поводу упрощенной системы налогообложения. Мое предложение о сохранении льготной ставки на упрощенную систему налогообложения: доходы — 4% и доходы минус расходы — 10% — поддержано единогласно, — заявил журналистам после заседания штаба губернатор Михаил Развожаев.

Он также отметил поступление большого количества обращений от всех предпринимательских ассоциаций с просьбой сохранить налоги по УСН на уровне прошлого года.

— Понятно, что часть доходов уже заложена в бюджет, будем искать дополнительные источники. Тем не менее мы все понимаем, что если такое решение сейчас не принять, то мы можем потерять больше, чем сегодня планируем получить, — продолжил губернатор.

Он высказал понимание, что бизнес будет искать более выгодные административные территории, чтобы уплачивать меньше налогов. Однако, по его мнению, дело даже не в этом, а в сложившейся ситуации, включающей сложности логистики, закредитованность, постковидные отстрочки оплаты, перенесенные на текущий год, по которым сейчас на федеральном уровне принимаются решения.

— Одним словом мы сейчас еще раз обсудили этот вопрос и приняли окончательное решение, что упрощенная система налогообложения, которая действовала в прошлом году, сохранится и на 2023 год. Соответствующий законопроект уже подготовлен. До конца недели он мною, председателем Законодательного собрания, и еще группой депутатов будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание и, надеюсь, поддержан сразу в двух чтениях.

— Закон распространится на период с 1 января, поэтому эта система будет работать в течение всего года, — пообещал М.Развожаев.