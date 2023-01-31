Штраф за безбилетный проезд увеличен в четыре раза

Вслед за увеличением оплаты проезда и провоза багажа на общественном транспорте, в Севастополе подняли размер штрафа за безбилетный проезд с 200 до 800 рублей.

Об этом 31 января на заседании Законодательного собрания сообщил и.о. департамента транспорта Станислав Тамаев, докладывая о внесении изменений в закон города «Об административных правонарушениях».

По его мнению, сумма штрафа изменилась в связи с выросшими тарифами на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте на городских маршрутах. Штраф в размере 200 рублей был установлен, когда цена за одну поездку в Севастополе составляла 7 рублей. Но в 2021 году за проезд любым видом общественного транспорта уже платили 26 рублей. При такой стоимости проезда штраф в 30-кратном размере должен составлять 780 рублей. Поэтому департамент транспорта запросил депутатов поддержать законопроект, который увеличивает штраф за безбилетный проезд до 800 рублей.

По данным докладчика, в Москве, Краснодаре, Астрахани и Новосибирске штраф составляет одну тысячу рублей, в Санкт-Петербурге — 500 рублей, в Республике Крым — от 100 до 500 рублей.

На вопрос депутатов: «почему при определении размера штрафа за безбилетный проезд департаментом не учитывалась динамика изменения минимального размера оплаты труда по регионам?», С.Тамаев отметил, что стоимость проезда за восемь лет увеличилась в четыре раза, поэтому и размер штрафа предложили увеличить не относительно МРОТ, а его стоимости.

Он объяснил, что департамент в целях проведения эксперимента установил на транспорте специальное оборудование, которое в реальном времени может фиксировать пассажиропоток и оплату проезда. Согласно полученной статистике, 20-25% пассажиров трудоспособного возраста платить за проезд отказываются.

Депутат Василий Пархоменко поинтересовался у докладчика, понимают ли в департаменте, что такой посленовогодний подарок для населения достаточно болезненно скажется на настроении горожан. Чиновник ушел от прямого ответа и пояснил, что повышение штрафов и тарифов не является для департамента самоцелью.

— Первое, этим мы хотим повысить культуру проезда в общественном транспорте. Второе, мы не поднимали стоимость штрафов за безбилетный проезд, потому что необходимо было повысить качество услуг. Мы закупили новые автобусы, троллейбусы, организовали качественную услугу и только потом, вторым этапом, требуем — просим людей, которые пользуются общественным транспортом, оплачивать за проезд, — заметил заместитель губернатора Павел Иено, который также присутствовал на заседании.