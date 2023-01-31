Разрешительные документы опять продлят автоматически

Правительство России утвердило постановление об автоматическом продлении лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев.

Решение позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, в условиях внешнего санкционного давления, сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет об автоматическом продлении разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В их числе – лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, отдельные виды санитарно-эпидемиологических заключений, государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешения на судовые радиостанции.

При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не потребуется подавать каких-либо заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных.

Кроме того, до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

Такой же порядок будет действовать в 2023 году и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Продление уже применялось в России в прошлом году. Сейчас оно бесшовно действует, начиная с 1 января 2023 года.