Расклейщикам объявлений может грозить большой штраф

Севастопольцы пожаловались на убогую рекламу на столбах и подъездах, а также на неэффективность работы «горячей линии» по санитарной очистке территорий.

С этими проблемами горожане обратились к заместителю губернатора Евгению Горлову в эфире «правительственного часа».

«Ужасно убогая реклама на столбах, на заборах, деревьях — везде реклама чего угодно и где угодно. С этим кто-то работает? Если да, куда людям обращаться?» — такой вопрос задал житель Севастополя.

По словам Е.Горлова, с деревьев такую рекламу убирают «Парки и скверы», со столбов — Горсвет, а на территории многоквартирных домов — управляющие компании. Для расклейщиков объявлений предусмотрены небольшие штрафы, но если дело было передано в суд, то штрафы становятся существенно больше.

«При выявлении таких фактов мы делаем заявку в полицию, полиция берет документы, мы считаем ущерб и передаем эти материалы в суд на возмещение ущерба. Для расклейщиков объявлений предусмотрены небольшие штрафы в размере 1,5-2 тысячи рублей, но когда мы начинаем считать выезд бригады, если что-то нужно почистить-покрасить, то здесь уже набегают значительные суммы — от 10 и до 30 тысяч рублей», — рассказал замгубернатора.

Саночистка не работает?

Еще одна жалоба была связана с «горячей линией» по саночистке города, которая начала работать с 16 января: «Заработал телефон по санитарному состоянию города — позвонил, указал место с привязкой к домам — мусор и поныне там. Смысл тогда в этих звонках?»

В ответ на обращение, Е.Горлов рассказал, что в день на «горячую линию» поступает примерно по 50 звонков и, к сожалению, «вопросы задают все, какие возможно».

Если поступила информация по мусорным свалкам, сообщение передается муниципалам. Они уже должны определить категорию мусора, через комиссию принять решение и вывезти. Если это придомовая территория, таким мусором должна заниматься управляющая компания.

После этого разъяснения замгубернатора пообещал отработать заявку севастопольца в ближайшее время.