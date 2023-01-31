Отделение полиции в Казачьей бухте остается в планах

Несмотря на активное строительство в районе Казачьей бухты жилья и объектов инфраструктуры, а также рост населения, отделения полиции там так до сих пор и не создано.

Вопрос «почему» прозвучал 31 января в ходе пленарного заседания Законодательного собрания, в рамках которого депутаты заслушали отчетный годовой доклад и.о.начальника УМВД России по городу Севастополю Александра Михайлова.

— Наша задача — приближение полиции к людям, создание условий для оказания государственных услуг в целях защиты прав и свобод наших граждан, — уверенно ответил на вопрос депутата А.Михайлов, подтвердив, что создание отделения полиции в Казачьей бухтt планировалось и планируется.

При этом он сослался на то, что такие отделения уже созданы на Северной стороне и в Инкермане.

— В Казачке не дошли, не успели, — ответил и.о.руководителя, подкрепив намерения цифрами, что Гагаринский район — самый крупный в Севастополе. На 1 января 2023 года количество жителей там превысило 86 тысяч человек.

Более конкретные решения, по его словам, будут приняты новоназначенным руководителем полиции города, который займет место недавно покинувшего этот пост Павла Гищенко.