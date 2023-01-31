Обсудили меры поддержки по туристической отрасли и по летним кафе

В ходе заседании регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе, состоявшемся 30 января, было принято решение о сниженной ставке налога для туристической отрасли по ряду акведов.

Об этом после заседания сообщил губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Считаем, что в этом сезоне надо оказать еще дополнительную поддержку. Поэтому там соответственно цифры еще ниже: доходы — 1%» и доходы минус расходы — 5%. Эти цифры также будут учтены во вносимом в заксобрание законопроекте, — сообщил М.Развожаев.

Он также сказал, что утверждена еще одна мера, которую утвердили в штабе, это освобождение от уплаты за так называемые летние кафе.

— В прошлом году принимали такое решение на полгода, потом на вторую половину года. В этом году сделаем это освобождение сразу на весь сезон, — пояснил глава города.

Он также рассказал, что также обсудили снижение остающихся административных барьеров в вопросах с городским имуществом и решение проблем, касающихся проекта «Винный терруар». В частности, речь идет об изменении категории земли, чтобы была возможность строить дополнительные объекты на виноградниках.

Гава города также пообещал, что меры поддержки, которые были обсуждены, реализуют в нормативном варианте в самое ближайшее время.