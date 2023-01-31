Назначены кандидаты в члены общественной палаты от исполнительной власти

По квоте губернатора в Общественную палату Севастополя утверждены 11 представителей.

Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на официальном сайте правительства 31 января.

В состав новой общественной палаты (ОП) утверждены: директор Гуманитарно-педагогического института СевГУ Ирина Авдеева; старший тренер Федерации дзюдо Севастополя Вячеслав Амелин; нотариус, член ОП Российской Федерации Наталья Кирюхина; замдиректора по работе с молодежью «Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя» Денис Кондратьев; заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн» СевГУ Элина Красильникова; зампред МОО «Герои Отечества», полковник в отставке ГРУ войск Национальной гвардии Николай Лобанов; председатель Севастопольской мусульманской общины «Мюневвер» Энвер Ресульев; помощник благочинного, клирик Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Степан Сломчинский; и.о. председателя Общественной палаты Севастополя Александр Трошев; руководитель общественной организации «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко; руководитель координационного совета добровольческого движения «Мы Вместе — Севастополь» Александра Шилова.

Процесс формирования нового состава общественной палаты начался в связи с окончанием полномочий ОП предыдущей каденции.

Согласно нормативным документам, в составе палаты состоят 33 члена: 11 — от исполнительной власти (губернатора), 11 — от Законодательного собрания, 11 человек — выдвиженцы местных общественных организаций.