Избраны члены Общественной палаты от заксобрания

Путем тайного голосования из 24 кандидатов избрали 11 человек. Вопрос о назначении членов Общественной палаты парламентарии рассмотрели 31 января на пленарном заседании заксобрания.

— Мы избрали 11 членов Общественной палаты от Законодательного собрания Севастополя. Третья часть Общественной палаты будет сформирована теми, кто вошел в ее состав от губернатора и Законодательного собрания на своем первом заседании, — сообщил спикер парламента Владимир Немцев.

Членами Общественной палаты от Законодательного собрания были избраны представители общественных организаций: ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь» Андрей Кудрявцев; СК «Соловьи» (спортклуб) — Александр Марчук; Севастопольского городского совета женщин — Инна Тебенева; частного учреждения содействия Музейному историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея» — Екатерина Дорохова; Благотворительного фонда «Севастопольский парус» — Юрий Чайкин; Общественного контроля «Севастополь» — Елизавета Цокур; Севастопольской городской федерация регби — Наталья Самойленко; Олимпийского совета Севастополя — Виктор Глебов; Лиги работников социальной сферы — Михаил Егоров; Севастопольской торгово-промышленной палаты — Людмила Богатырева, Ассоциации по содействию и развитию ремесленной деятельности в Севастополе «Ремесленная палата Севастополя» — Юлия Салпук.

Ранее губернатор Михаил Развожаев своим указом назначил 11 кандидатов в члены общественной палаты от исполнительной власти.