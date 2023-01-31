Для бизнес-проекта транспортно-логистического хаба нужен инвестор

— Этот проект очень востребован, о нем мы постоянно говорим. Естественно, государство инвестировать деньги в такие проекты не будет. При этом уже давно, еще в 2020 году, принято решение, что если кто-то строит подобного рода объекты, то до 30% даже может получить субсидию федерального уровня. То есть максимальное количество преференций для реализации такого инвестпроекта созданы, — объяснил М.Развожаев.

По его словам, предприниматели свои и из других регионов России уже прощупывают почву, но с конкретным проектом пока никто не заявился.

Между тем, сейчас созданы благоприятные условия и так сложилась коньюнктура, когда нужно завозить большое количество овощей и фруктов в летний период, а в зимний — их реализовывать по более выгодным ценам, ниже тех, чем в последнее время севастопольцы привыкли.

— Надеюсь, что в ближайшее время все-таки появится предприниматель, который решится инвестировать в такой проект. И как только он появится, мы всячески будем оказывать ему меры поддержки, чтобы этот проект появился. Потому что он будет влиять напрямую на уровень цен на сельхозпродукцию для севастопольцев, — сказал М.Развожаев.