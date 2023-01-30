В школьных туалетных кабинках поручено поставить двери

Тема отсутствия дверей в школьных туалетах в очередной раз была поднята 30 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, жалоба поступила в ЦУР (центр управления регионом) , и далеко не впервые.

— Игорь Анатольевич, тема с дверями в туалетах, она когда-нибудь закончится? Вроде там уже и с директорами отдельно обсуждали, — обратился губернатор к своему заместителю Игорю Михееву.

При этом он сказал, что жалоба касается школы №47, которая находится в селе Орлиное, в Байдарской долине.

— Понятно, что мы сейчас по президентской программе занимаемся капитальными ремонтами, все результат видели, все современное, качественное. Потребуется время, чтобы все школы привести в такое состояние. Но мы же не будем ждать капитального ремонта, — сказал М.Развожаев.

Аргументацию, что состояние кабинок таково, что дверцы невозможно поставить, не разрушив самих кабинок, губернатор назвал бредом, потребовав локально все решить и пообещал выделить школам какие-то небольшие финансы на установку дверей.

— Это надо сделать, не ожидая, когда школа попадет в программу, —потребовал он.