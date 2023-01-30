В лагере «Горный» построят три быстровозводимых корпуса

Федеральный центр выделил Севастополю субсидию для создания некапитальных объектов — быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

«Почти 70 млн рублей позволят нам построить 3 современных корпуса на базе детского оздоровительного лагеря «Горный». Быстровозводимые конструкции соответствуют всем санитарным и пожарным нормам для отдыха детей и их оздоровления. Закончить работы мы планируем до 25 мая. Оздоровление детей в новых корпусах начнем уже в этом году с началом летней оздоровительной кампании», — написал глава города.

Он также сообщил, что из бюджета города выделят деньги на закупку мебели и благоустройство территории.

По информации главы города, каждый из трех корпусов (домиков) будет рассчитан на 52 человека.

Сред тех, кто будет отдыхать и оздоравливаться в лагере — дети с ограниченными возможностями здоровья. Детей этой категории предусматривается принимать в двух отрядах.

Каждая комната рассчитана на проживание четырех человек и будет оборудована отдельным санузлом и душем.

Три новых корпуса позволят увеличить емкость лагеря и принимать не менее 400 детей в смену. Сейчас — 260.

Таким образом, в 2023 году в «Горном» отдохнут более 1600 детей.