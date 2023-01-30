Спортивные тренеры станут педагогами допобразования

Такое решение принято в связи с изменениями в федеральном законодательстве в области физической культуры и образования.

В связи с этим правительством РФ утвержден план переходного периода, о чем 27 января на заседании правительства Севастополя сообщил начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

— Наши организации, которые ранее были организациями спортивной подготовки, в период до 1 сентября 2023 года должны полностью перейти на программы дополнительного образования. Соответствующие изменения в прошлом году внесены в региональный закон о физической культуре и спорте и в 1 квартале мы будем вносить необходимые изменения в нормативно-правовые акты, — пояснил С.Резниченко.

По его словам, первое изменение касается наименований.

— Мы вносим в названия всех спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва и Центр адаптивного спорта приставку «учреждение дополнительного образования», после этого коллеги приводят свои уставы в полное соответствие и переходят на формат программ дополнительного образования, — продолжил чиновник.

Он также уточнил, что сейчас все учреждения получили временные лицензии, и до 1 февраля должны получить постоянные лицензии для того, чтобы полностью перейти в допобразование.

На вопрос главы города о смене ведомственной подчиненности, был получен ответ, что таковая не меняется, а весь проект проходит в рамках гармонизации законодательства.

— Два года рассматривали, и вот в прошлом году приняли, — поддержал докладчика представитель департамента образования. По его словам, это было принципиальное решение. В свое время, спортшколы из образования, наоборот, переводили в спорт, что в итоге привело к диссонансу. Теперь все тренеры будут педагогами дополнительного образования, что приведет к увеличению их заработной платы.

— Мы в рамках своей работы последние два года привели зарплату тренеров в соответствие с зарплатой тренеров-преподавателей, поэтому у нас дополнительных расходов не предвидится, и они уже сейчас получают на уровне педагогов дополнительного образования, в расчетах бюджета это все учтено, — дополнил коллегу С.Резниченко.